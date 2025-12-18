Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області діятиме наприкінці грудня та на початку січня.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області почне діяти наприкінці грудня, важливі зміни ввела компанія-перевізник "Укрзалізниці", пише Politeka.net.

Про це повідомляється в Телеграмі "Укрзалізниці".

Наприкінці грудня та на початку січня внаслідок проведення планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі буде тимчасово скориговано графіки руху та маршрути окремих приміських поїздів. Зміни мають технічний характер і спрямовані на забезпечення безпечної та стабільної експлуатації колій і рухомого складу.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області діятиме в період з 22 грудня по 17 січня, за винятком 24, 25, 31 грудня та 1, 4 і 11 січня. У зазначені дні приміські поїзди курсуватимуть за звичайним графіком.

У період дії змін за скоригованим розкладом здійснюватимуть рух такі поїзди:

Експрес №6452 сполученням Коломия – Заліщики вирушатиме зі станції Коломия о 08:35 замість 08:16. Прибуття до станції Заліщики заплановане на 11:53 замість 11:33.

Експрес №6470/6469 сполученням Чернівці – Коломия відправлятиметься з Чернівців о 05:28 замість 05:33. Із станції Завалля поїзд вирушатиме о 06:26 замість 06:34, а прибуття до Коломиї здійснюватиметься відповідно до чинного графіка без змін.

Експрес №6472/6471 сполученням Коломия – Чернівці відправлятиметься о 04:57, а прибуватиме до кінцевої станції о 07:11 замість попереднього розкладу 05:08 – 07:29.

Залізничники наголошують, що всі коригування мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період виконання ремонтних робіт. Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомлюватися з оновленими графіками руху та враховувати зміни під час планування поїздок, щоб уникнути незручностей і запізнень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.