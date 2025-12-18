Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области будет действовать в конце декабря и начале января.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области начнет действовать в конце декабря, важные изменения ввела компания-перевозчик "Укрзализныци", пишет Politeka.net.

Об этом сообщается в Телеграмме " Укрзализныци ".

В конце декабря и начале января в результате проведения плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут временно скорректированы графики движения и маршруты отдельных пригородных поездов. Изменения носят технический характер и направлены на обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации путей и подвижного состава.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области будет действовать в период с 22 декабря по 17 января, за исключением 24, 25, 31 декабря и 1, 4 и 11 января. В указанные дни пригородные электрички будут курсировать по обычному графику.

В период действия изменений по скорректированному расписанию будут двигаться следующие поезда:

Экспресс №6452 сообщением Коломыя – Залещики будет отправляться со станции Коломыя в 08:35 вместо 08:16. Прибытие на станцию ​​Залещики запланировано на 11:53 вместо 11:33.

Экспресс №6470/6469 сообщением Черновцы – Коломыя будет отправляться из Черновцов в 05:28 вместо 05:33. Со станции Завалье поезд будет отправляться в 06:26 вместо 06:34, а прибытие в Коломыю будет осуществляться в соответствии с действующим графиком без изменений.

Экспресс №6472/6471 сообщением Коломыя – Черновцы будет отправляться в 04:57, а прибывать в конечную станцию ​​в 07:11 вместо предварительного расписания 05:08 – 07:29.

Железнодорожники отмечают, что все корректировки носят временный характер и будут действовать исключительно на период выполнения ремонтных работ. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленными графиками движения и учитывать изменения во время планирования поездок во избежание неудобств и опозданий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.