Решение о новом графике поездов в Черкасской области принято с учетом традиционного снижения количества поездок.

Новый график движения поездов в Черкасской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", расписание будет действовать в конце декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении " Укрзализныци " в Телеграмм.

Новый график движения поездов в Черкасской области был введен после решения компании-перевозчика "Укрзализныци". Появилось предупреждение, что в конце декабря в связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре временно будут скорректированы графики движения и маршруты отдельных пригородных поездов.

Изменения вводятся по техническим причинам и преследуют цель обеспечения безопасности пассажирских перевозок и стабильной работы железнодорожной сети.

В Черкасской области в отдельные дни поезда будут курсировать по измененным маршрутам. Так, 23 декабря пригородный экспресс №6097 будет осуществлять перевозку по направлению Черкассы – Смела вместо привычного сообщения Черкассы – Им. Т. Шевченко.

24 декабря перемены претерпят движение поезда №6022, которое будет курсировать по маршруту Смела – Черкассы вместо маршрута Им. Т. Шевченко – Черкассы.

Кроме того, 23, 24, 26 и 29 декабря экспресс №6506 сообщением Им. Т. Шевченко – Знаменка будет курсировать без остановок на отдельных промежуточных станциях. В указанные дни он не будет останавливаться на станциях Водяное, Степное и Знаменка-2.

Все изменения носят временный характер и будут действовать только на период выполнения ремонтных работ. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленными расписаниями и учитывать скорректированные маршруты при планировании поездок во избежание возможных неудобств и задержек.

