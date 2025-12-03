Подорожание проезда в Черкассах связано с повышением эксплуатационных расходов и необходимостью модернизации транспорта.

Подорожание проезда в Черкассах может ощутить каждый пассажир городских маршруток, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято 1 декабря членами исполнительного комитета Черкасского городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

Тариф за поездку наличными вырастет до 20 гривен, тогда как при оплате через валидатор она останется на уровне 16 грн. Решение касается только маршруток, обслуживаемых частными перевозчиками.

Директор департамента дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Отрешко отметил, что после принятия постановления пройдет сбор предложений и замечаний от жителей. Процедура будет продолжаться в течение месяца и позволит общественности повлиять на окончательный вариант тарифа.

По словам специалистов, удорожание проезда в Черкассах связано с повышением эксплуатационных расходов и необходимостью модернизации транспорта. Городские власти советуют пассажирам заранее планировать поездки и пользоваться безналичными способами оплаты во избежание дополнительных расходов.

Таким образом, изменения тарифов в ближайшее время могут повлиять на бюджет жителей, а окончательный уровень платы будет определен после завершения общественных консультаций.

Кроме того, в Черкасской области повышение цен задело и сферу коммунальных услуг. В частности, выросли расценки на воду.

Специалисты отмечают, что часть затрат формируется из-за прогноза индекса производственных цен на ближайшие годы. Оплата труда остается на базовом уровне, закрепленном в 2025 году, что также влияет на структуру финансовых расчетов предприятия. Ознакомиться с документацией можно на ресурсах городской администрации и коммунального предприятия.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.