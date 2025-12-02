Для подачи запроса на поддержку и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье нужно сделать только одно.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить благодаря работе благотворительного фонда "Джерело Єдності", сообщает Politeka.net.

Детали обнародовали на сайте организации.

«Джерело Єдності» реализует четыре основных направления помощи, направленные на содействие пострадавших общин и развитие региональных инициатив.

1. Гуманитарная программа предусматривает предоставление материального содействия, выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, налаживание гигиенических наборов, проведение образовательных проектов для детей и взрослых, а также организацию культурных и социальных мероприятий для общества.

2. Волонтерская программа включает привлечение добровольцев к участию в различных мероприятиях, донорские инициативы, а также поддержку в работе складов и логистике для распределения гуманитарных ресурсов.

3. Медицинская программа направлена ​​на обеспечение базовой и специализированной медицинской поддержки. Она включает в себя проведение тренингов по первой медицинской помощи, оказанию лекарственных средств, медицинского оборудования и психологической поддержки пострадавшим.

4. Милитарная программа предусматривает содействие в материально-техническом обеспечении, организацию сборов на приобретение автомобилей и другого специального оборудования для нужд общества и волонтерских инициатив.

Фонд приглашает волонтеров и партнерские организации предлагать свою помощь, заполнив форму на официальном сайте.

Кто может обратиться за поддержкой:

Пострадавшие жители Запорожской и Харьковской областей;

Региональные фонды и организации, заинтересованные в сотрудничестве и оказании помощи.

Основная миссия фонда: оказание гуманитарной поддержки тем, кто в ней нуждается, и содействие развитию волонтерских и социальных инициатив в регионе.

География: Запорожская и Харьковская области.

Как получить: Для подачи запроса на содействие необходимо заполнить форму на сайте, после чего запрос будет рассматриваться соответствующими специалистами фонда.

