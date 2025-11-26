Такой дефицит продуктов в Запорожье уже создает риски нехватки рынка.

Дефицит продуктов в Запорожье в этом году ощущается особенно белокочанной капустой, которую широко используют в повседневном приготовлении блюд, сообщает Politeka.

Причины нехватки связаны с резкой и нестабильной динамикой цен на всеукраинском рынке овощей в 2025 году.

Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияли несколько факторов одновременно. Прежде всего, неблагоприятные погодные условия, которые уменьшили урожайность. Дополнительно повлияла реакция аграриев на низкие закупочные цены в прошлом сезоне, из-за чего площади посевов сократились. Не менее важным остается отсутствие современных хранилищ, способных обеспечить качественное хранение овощей. Несмотря на осеннее удешевление капусты, специалисты прогнозируют повышение цен в зимний период.

По словам Николая Соботовича, значительная часть урожая не отвечает стандартам длительного хранения. Поэтому овощехранилища принимают меньшие объемы продукции, способной сохранять товарный вид до конца зимы или начала весны.

Такой дефицит продуктов в Запорожье уже создает риски нехватки рынка и может вызвать дальнейшее подорожание для потребителей.

Рынок капусты носит циклический характер: высокие цены стимулируют аграриев увеличивать производство, после чего происходит падение стоимости, что снова уменьшает площади посевов и повышает цену в следующий сезон.

Эксперты отмечают, что стабилизировать предложение можно только через внедрение современных технологий выращивания и активное развитие инфраструктуры по хранению урожая. Строительство новых овощехранилищ позволит обеспечить стабильное количество продукции в течение года и снизить сезонные колебания цен.

Жителям советуют планировать покупки заблаговременно и следить за обновлением, чтобы избежать нехватки овощей в зимний период.

