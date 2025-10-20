Нова система оплати проїзду у Запоріжжі запрацювала з серпня, повідомляє Politeka.

Мешканці міста тепер оплачують поїздки у громадському транспорті без використання паперових квитків. Розрахунок відбувається за допомогою електронних карток або смартфонів. У тролейбусах, автобусах та трамваях встановлені спеціальні валідатори, які автоматично списують кошти під час входу. Картка «Січ Загальна» продається у касі депо на вулиці Шкільна, 2, а також поруч із центральним входом підприємства. Придбати її можна у робочі дні з 08:00 до 15:30.

Вартість носія становить 60 гривень. Після активації він діє на всіх маршрутах міста. Поповнення проводиться через термінали EasyPay, що забезпечує швидку та зручну оплату. Тепер пасажири не витрачають час у чергах і не шукають паперові талони, адже розрахунок відбувається автоматично. Попит на картку високий, однак система обслуговує всіх користувачів без затримок.

Перехід на електронну модель є частиною оновлення транспортної інфраструктури міста. Замість квитків із паперу використовуються електронні методи оплати та QR-коди, що пришвидшують процес проходження та роблять поїздки комфортнішими. Представники «Запоріжелектротрансу» зазначають, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі дозволяє значно полегшити пересування містом, зменшує ризик технічних проблем і підвищує якість обслуговування пасажирів.

Завдяки картці жителі можуть ефективніше планувати маршрути, економити час і користуватися сучасним сервісом, що поступово витісняє застарілі способи оплати та забезпечує зручне пересування у транспорті.

Джерело: Запоріжжяелектротранс

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни