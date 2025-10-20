Новая система оплаты проезда в Запорожье заработала с августа, сообщает Politeka.

Жители города теперь оплачивают поездки в общественном транспорте без бумажных билетов. Расчет производится с помощью электронных карт или смартфонов. В троллейбусах, автобусах и трамваях установлены специальные валидаторы, автоматически списывающие средства при входе. Карточка «Січ Общая» продается в кассе депо по улице Школьная, 2, а также рядом с центральным входом предприятия. Приобрести его можно в рабочие дни с 08:00 до 15:30.

Стоимость носителя составляет 60 грн. После активации он действует по всем маршрутам города. Пополнение производится через терминалы EasyPay, что обеспечивает быструю и удобную оплату. Теперь пассажиры не тратят время в очередях и не ищут бумажные талоны, ведь расчет производится автоматически. Спрос на карту высок, однако система обслуживает всех пользователей без задержек.

Переход на электронную модель является частью обновления транспортной инфраструктуры города. Вместо билетов из бумаги используются электронные методы оплаты и QR-коды, которые ускоряют процесс прохождения и делают поездки более комфортными. Представители "Запорожэлектротранса" отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет значительно облегчить передвижение по городу, уменьшает риск технических проблем и повышает качество обслуживания пассажиров.

Благодаря карте жители могут более эффективно планировать маршруты, экономить время и пользоваться современным сервисом, который постепенно вытесняет устаревшие способы оплаты и обеспечивает удобное передвижение в транспорте.

Источник: Запоріжжяелектротранс

