На початку грудня в Одеській області, а також у низці інших регіонів України, ВПО зможуть отримати грошову допомогу в межах урядової програми "Тепла зима", пише Politeka.net.

Про старт виплат повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Йдеться не про масову грошову допомогу всім ВПО в Одеській області, а про підтримку окремих категорій громадян – тих, хто найбільше постраждав від воєнних дій або нині перебуває у складних життєвих обставинах. Саме ці групи отримають одноразову допомогу в розмірі 6500 гривень. Загальний бюджет програми становить 4,3 мільярда гривень, а кількість одержувачів, за попередніми оцінками, сягне 660 тисяч осіб.

За даними уряду, виплати призначені таким категоріям:

Діти, які перебувають під опікою або піклуванням – 40 900 дітей, на що передбачено 265 мільйонів грн.

Діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу – 1 000 дітей, фінансування становить 6,5 мільйона грн.

Особи з інвалідністю I групи серед ВПО, а також 252 898 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання. Загальний обсяг видатків – близько 1,7 мільярда грн.

Діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років – 335 863 дитини, на що спрямують 2,1 мільярда гривень.

Одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб, які отримають виплати на суму 113,7 мільйона гривень.

Окремо підкреслюється, що подавати заяви чи звернення для отримання коштів не потрібно. Нарахування здійснюватиметься автоматично для всіх категорій, які підпадають під критерії програми. Організацію виплат забезпечить Пенсійний фонд України.

Гроші надходитимуть на спеціальний поточний рахунок або на віртуальну картку Дія.Картка, а використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування.

Джерело: РБК Україна.

