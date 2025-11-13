На початку зими 2025 року в Одеській області розпочнеться реалізація грошової допомоги для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення під назвою «Тепла зима», пише Politeka.net.
Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень, яку громадяни зможуть використати для придбання зимового одягу, взуття та необхідних ліків.
Згідно з рішенням уряду, участь у програмі матимуть кілька категорій громадян, серед яких:
- діти та особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, які вже отримують допомогу на проживання;
- діти з малозабезпечених родин, що користуються відповідною державною підтримкою;
- діти, над якими встановлена опіка або піклування;
- діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- самотні пенсіонери, яким надається надбавка за догляд.
Старт грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій запланований на 1 грудня 2025 року. Нарахування та виплату коштів здійснюватиме Пенсійний фонд України, а отримані кошти можна буде використати протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на рахунок.
Для отримання допомоги громадянам необхідно заздалегідь відкрити універсальну банківську картку «Дія.Картка». Це можна зробити через застосунок «Приват24», дотримуючись таких кроків:
- Оновити або встановити застосунок «Приват24» на своєму пристрої;
- Відкрити нову «Дія.Картку» або оновити існуючу карту «єПідтримка»;
- Підключити «Приват24» до «Дія.Картки»;
- Перейти до державного застосунку «Дія» та подати заявку на отримання виплат;
- Обрати «Дія.Картку» від ПриватБанку як рахунок для зарахування коштів.
