Старт грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій запланований на 1 грудня 2025 року.

На початку зими 2025 року в Одеській області розпочнеться реалізація грошової допомоги для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення під назвою «Тепла зима», пише Politeka.net.

Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень, яку громадяни зможуть використати для придбання зимового одягу, взуття та необхідних ліків.

Згідно з рішенням уряду, участь у програмі матимуть кілька категорій громадян, серед яких:

діти та особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, які вже отримують допомогу на проживання;

діти з малозабезпечених родин, що користуються відповідною державною підтримкою;

діти, над якими встановлена опіка або піклування;

діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

самотні пенсіонери, яким надається надбавка за догляд.

Старт грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів та інших незахищених категорій запланований на 1 грудня 2025 року. Нарахування та виплату коштів здійснюватиме Пенсійний фонд України, а отримані кошти можна буде використати протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на рахунок.

Для отримання допомоги громадянам необхідно заздалегідь відкрити універсальну банківську картку «Дія.Картка». Це можна зробити через застосунок «Приват24», дотримуючись таких кроків:

Оновити або встановити застосунок «Приват24» на своєму пристрої;

Відкрити нову «Дія.Картку» або оновити існуючу карту «єПідтримка»;

Підключити «Приват24» до «Дія.Картки»;

Перейти до державного застосунку «Дія» та подати заявку на отримання виплат;

Обрати «Дія.Картку» від ПриватБанку як рахунок для зарахування коштів.

