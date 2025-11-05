Для оформлення грошової допомоги для ВПО в Одеській області переселенцю необхідно виконати кілька кроків.

Триває реалізація державної програми грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, в Одеській області переселенці продовжують отримувати виплати від держави, повідомляє Politeka.net.

Деталі повідомили у Пенсійному фонді України.

Як зазначають у відомстві, розмір державної допомоги залишається незмінним і становить 2 тисячі гривень для дорослого населення та 3 тисячі гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Ця фінансова підтримка є важливою складовою державної політики допомоги українцям, які втратили свої домівки через війну або опинилися у складних життєвих обставинах.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається строком до трьох місяців. Після цього працездатні внутрішньо переміщені особи мають підтвердити свою активну позицію на ринку праці. Зокрема, держава вимагає, щоб отримувачі допомоги або працевлаштувалися, або зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, або стали на облік у центрі зайнятості. У разі невиконання цих умов виплати припиняються автоматично.

Щоб отримати грошову допомогу для ВПО в Одеській області, переселенці можуть скористатися одним із двох способів.

Перший — подати заявку онлайн через мобільний застосунок Дія, що дозволяє зробити це швидко та без відвідування державних установ.

Другий варіант — подати документи офлайн, звернувшись до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), відділу соціального захисту або органів місцевої влади за місцем фактичного проживання.

Для оформлення виплат переселенцю необхідно мати паспорт громадянина України, довідку ВПО, а у випадку отримання допомоги на дитину — свідоцтво про її народження. Кошти перераховуються на банківську картку «єПідтримка», з якої можна здійснювати покупки або оплачувати необхідні послуги.

У Пенсійному фонді також наголошують, що внутрішньо переміщені особи повинні своєчасно повідомляти про будь-які зміни у своїх персональних даних чи життєвих обставинах, які можуть вплинути на право отримання виплат. Це стосується зміни прізвища, імені, місця проживання або реєстрації, оформлення нового паспорта чи виїзду за кордон. Якщо така інформація не буде подана вчасно, нарахування допомоги може бути тимчасово призупинене до уточнення даних.

