Українці мають уважно стежити за своїми виплатами, адже грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може автоматично подовжуватися або припинятися.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачає щомісячні виплати на проживання від держави, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачає 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для всіх інших категорій.

Вона призначається на пів року з місяця звернення і автоматично подовжується лише для певних груп. Тут варто бути пильним, щоб не залишитися без грошей, адже не всі отримувачі потрапляють у категорії, які гарантовано продовжують соцдопомогу.

За словами спеціалістів, пенсіонери з доходом до чотирьох прожиткових мінімумів, люди з інвалідністю I чи II групи, а також діти з важкими захворюваннями чи діти-сироти зазвичай отримують подовження автоматично.

Усі інші переселенці повинні самостійно перевіряти, чи продовжили їм соцпідтримку. Восени 2025 року багато хто не отримав гроші за жовтень, а деякі - навіть за листопад.

Проблема не в зміні права на грошову допомогу для ВПО у Запоріжжі, а в тому, що система могла автоматично не продовжити її на наступний період.

Щоб не втратити фінансову підтримку, українцям слід завчасно дізнаватися в Пенсійному фонді, чи включені вони в автоматичне продовження. Якщо остання виплата була, наприклад, у листопаді, звертатися потрібно вже цього місяця.

В іншому випадку, коли дізнаєшся про відсутність коштів лише у грудні, можна втратити не тільки грудневу суму, а й січневу.

Представники Пенсійного фонду радять не чекати затримок та самостійно контролювати ситуацію. Це стосується й тих, хто отримує мінімальну підтримку від держави.

Джерело

Останні новини України:

Подорожчання продуктів у Запоріжжі: як супермаркети переписали ціни на важливі товари

Грошова допомога в Запоріжжі: хто має право і як оформити виплати від 2361 гривень

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: хто має право на отримання 3000 гривень