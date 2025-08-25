Грошова допомога в Запоріжжі може бути наданою українським сім'ям, що відповідають певним критеріям враздивості, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Призначення державної грошової допомоги в Запоріжжі відбувається з урахуванням доходів, майнового стану та зайнятості членів родини.
Основні критерії:
- середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий за прожитковий мінімум;
- відсутність великих витрат понад 50 тис. гривень, депозитів на суму більш як 100 тис. гривень, кількох квартир чи автомобілів, випущених за останні 15 років;
- працездатні члени сім’ї повинні працювати або активно шукати роботу. Якщо ж цього не відбувається, виплата може бути припинена.
Для багатодітних сімей ці обмеження не діють. До складу родини, яка може претендувати на допомогу, належать: подружжя, діти до 18 років, студенти денної форми навчання до 23 років, непрацездатні батьки, а також повнолітні неодружені діти з інвалідністю I групи.
Як визначається розмір
Сума виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної сім’ї та її середньомісячним доходом.
У 2025 році прожитковий мінімум становить:
- для дітей до 6 років — 2 563 грн;
- для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;
- для працездатних осіб — 3 028 грн;
- для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн.
При цьому застосовуються спеціальні коефіцієнти:
- для працездатних — 60% від мінімуму;
- для дітей — 145%;
- для пенсіонерів та осіб з інвалідністю — 100%.
Саме отримана сума з урахуванням цих коефіцієнтів і стає основою для розрахунку допомоги.
Термін виплат
Допомога призначається одразу на 6 місяців. Якщо сім’я і надалі відповідає встановленим критеріям, виплати автоматично продовжуються ще на пів року.
Які документи потрібні грошової допомоги в Запоріжжі
Для оформлення допомоги необхідно підготувати:
- заяву встановленого зразка;
- декларацію про доходи та майновий стан;
- довідку про доходи за останні пів року (за потреби);
- посвідчення учасника бойових дій (якщо є).
Як подати заявку
Звернутися по допомогу можна зручно у будь-який спосіб:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або органах місцевого самоврядування;
- онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок «ПФУ», портал Дія чи соціальний вебпортал, використовуючи електронний підпис;
- поштою — відправивши документи до територіального управління Пенсійного фонду.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.
Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.