Призначення державної грошової допомоги в Запоріжжі відбувається з урахуванням доходів, майнового стану та зайнятості членів родини.

Грошова допомога в Запоріжжі може бути наданою українським сім'ям, що відповідають певним критеріям враздивості, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Призначення державної грошової допомоги в Запоріжжі відбувається з урахуванням доходів, майнового стану та зайнятості членів родини.

Основні критерії:

середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий за прожитковий мінімум;

відсутність великих витрат понад 50 тис. гривень, депозитів на суму більш як 100 тис. гривень, кількох квартир чи автомобілів, випущених за останні 15 років;

працездатні члени сім’ї повинні працювати або активно шукати роботу. Якщо ж цього не відбувається, виплата може бути припинена.

Для багатодітних сімей ці обмеження не діють. До складу родини, яка може претендувати на допомогу, належать: подружжя, діти до 18 років, студенти денної форми навчання до 23 років, непрацездатні батьки, а також повнолітні неодружені діти з інвалідністю I групи.

Як визначається розмір

Сума виплати розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної сім’ї та її середньомісячним доходом.

У 2025 році прожитковий мінімум становить:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн.

При цьому застосовуються спеціальні коефіцієнти:

для працездатних — 60% від мінімуму;

для дітей — 145%;

для пенсіонерів та осіб з інвалідністю — 100%.

Саме отримана сума з урахуванням цих коефіцієнтів і стає основою для розрахунку допомоги.

Термін виплат

Допомога призначається одразу на 6 місяців. Якщо сім’я і надалі відповідає встановленим критеріям, виплати автоматично продовжуються ще на пів року.

Які документи потрібні грошової допомоги в Запоріжжі

Для оформлення допомоги необхідно підготувати:

заяву встановленого зразка;

декларацію про доходи та майновий стан;

довідку про доходи за останні пів року (за потреби);

посвідчення учасника бойових дій (якщо є).

Як подати заявку

Звернутися по допомогу можна зручно у будь-який спосіб:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або органах місцевого самоврядування;

онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок «ПФУ», портал Дія чи соціальний вебпортал, використовуючи електронний підпис;

поштою — відправивши документи до територіального управління Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.