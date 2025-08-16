Згідно з постановою Кабміну № 376, грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може бути припинена

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі продовжується, проте варто знати про нюанси та хто може лишитись без виплат, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у постанові Кабміну №376.

Внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть щомісячну грошову допомогу для ВПО в Запоріжжі: 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн для дітей і людей з інвалідністю. Ці виплати зберігатимуться до осені 2025 року та надходитимуть автоматично, без потреби повторного подання заяв. Такий механізм дозволяє уникнути зайвої бюрократії та гарантує стабільну підтримку для переселенців.

Водночас Міністерство фінансів здійснює постійний контроль за місцем перебування переселенців. Згідно з постановою Кабміну № 376, грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може бути припинена для тих громадян, які перебувають за кордоном понад 90 календарних днів поспіль.

Також важливо знати, що у разі виявлення за результатами верифікації факту перебування українця за кордоном понад 90 календарних днів підряд уповноваженим органом, який видав довідку, проводиться додаткова перевірка рекомендацій в порядку, визначеному Мінсоцполітики.

Після проведення додаткової перевірки у разі підтвердження інформації про виїзд переселенця на постійне місце проживання за кордон приймається рішення про відкликання довідки про взяття на облік.

Варто також зазначити, що в разі повернення внутрішньо переміщеної особи з-за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, така довідка видається за заявою особи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Запоріжжі та області: як отримати виплату до 4 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де українцям готові надати допомогу.