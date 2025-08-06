Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області роздаватимуть у декількох районах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області торкнеться лише декількох громад, тому важливо знати, де саме відбудеться роздача, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбук благодійного фонду «Посмішка ЮА».

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» інформує мешканців Запорізької області про проведення роздачі продуктових наборів, організованої у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй.

З 7 до 8 серпня 2025 року включно гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів буде видаватися. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області роздаватимуть у декількох районах.

Запланована роздача для мешканців Петро-Михайлівської територіальної громади, а саме в таких населених пунктах: село Дніпровка, село Петро-Михайлівка, село Тернівка та село Гнаровське.

Також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області отримають жителі Оріхівської громади, що у Пологівському районі, зокрема міста Оріхів.

Крім того, видача відбудеться і в Михайло-Лукашівській територіальній громаді Запорізького району. Продуктові набори там отримають мешканці таких сіл: Привільне, Максимівка, Антонівка, Андріанівка та Михайло-Лукашеве.

Точну інформацію про адреси пунктів видачі, години роботи та інші деталі організатори закликають уточнювати у соціальних мережах ваших громад. Офіційні сторінки місцевих громад розміщені на сайті Запорізької обласної військової адміністрації.

У разі виникнення запитань або потреби в уточненнях, звертайтесь за телефонами гарячої лінії:

номер мобільного телефону благодійного фонду «Посмішка ЮА» — нуль п’ятдесят нуль чотириста шістдесят двадцять два сорок

номер Всесвітньої продовольчої програми — нуль вісімсот шістсот сто двадцять два

Гуманітарну допомогу надано у межах партнерства між Всесвітньою продовольчою програмою ООН та благодійною організацією «Посмішка ЮА». Усі охочі, які відповідають критеріям, закликаються скористатися цією можливістю та вчасно з’явитися до пунктів роздачі.

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