Виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня буде припинено органами соціального захисту з низки причин.

Держава продовжує виплачувати щомісячну виплату для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня, ця підтримка залишається однією з ключових форм допомоги українцям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Із 1 березня 2025 року всім, хто вже отримував допомогу на проживання, було автоматично подовжено термін виплат ще на шість місяців. Для цього не потрібно було подавати нову заяву – виплати продовжилися без додаткових звернень, за умови відповідності встановленим критеріям. Суми залишаються незмінними:

2 000 гривень для дорослих осіб;

для дорослих осіб; 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

Під час виплат діє постійний моніторинг відповідності отримувача умовам програми. Якщо буде встановлено, що людина, наприклад: понад 30 днів перебувала за кордоном, придбала житло або автомобіль, має підвищений дохід, — виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня буде припинено органами соціального захисту.

Основні причини, через які переселенці можуть втратити гроші:

Тривале перебування за кордоном без поважних причин. Якщо особа перебуває за межами України понад 30 днів поспіль і не має підтверджених документально поважних обставин (як-от лікування, навчання, службове відрядження), виплата допомоги припиняється. Факт тривалої відсутності може бути встановлено на підставі даних прикордонної служби.

Якщо особа перебуває за межами України понад 30 днів поспіль і не має підтверджених документально поважних обставин (як-от лікування, навчання, службове відрядження), виплата допомоги припиняється. Факт тривалої відсутності може бути встановлено на підставі даних прикордонної служби. Придбання нерухомості на суму понад 100 000 гривень. Внутрішньо переміщені особи, які купують квартиру, будинок або земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень, втрачають право на грошову допомогу. Це правило не стосується ситуацій, коли житло було надане державою чи органами місцевого самоврядування.

Внутрішньо переміщені особи, які купують квартиру, будинок або земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень, втрачають право на грошову допомогу. Це правило не стосується ситуацій, коли житло було надане державою чи органами місцевого самоврядування. Покупка нового авто (віком до 5 років). Наявність нового автомобіля (не старше п’яти років) вважається ознакою платоспроможності, що впливає на право отримувати державну підтримку. Винятком є лише ті авто, які були придбані волонтерами або організаціями для потреб Збройних Сил України.

Наявність нового автомобіля (не старше п’яти років) вважається ознакою платоспроможності, що впливає на право отримувати державну підтримку. Винятком є лише ті авто, які були придбані волонтерами або організаціями для потреб Збройних Сил України. Власне житло у безпечному регіоні. Переселенці, які мають у власності житло в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, можуть втратити допомогу, якщо житлова площа перевищує 13,65 квадратного метра на одну особу. Це свідчить про наявність придатних умов для проживання без державної підтримки.

Переселенці, які мають у власності житло в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, можуть втратити допомогу, якщо житлова площа перевищує 13,65 квадратного метра на одну особу. Це свідчить про наявність придатних умов для проживання без державної підтримки. Обмін валюти або купівля банківських металів на понад 100 000 грн. Фінансові операції на великі суми, зокрема купівля іноземної валюти чи банківських металів, є підставою для припинення виплат. Винятки становлять витрати на лікування, освіту, соціальні потреби, а також використання коштів, отриманих від благодійних організацій.

Фінансові операції на великі суми, зокрема купівля іноземної валюти чи банківських металів, є підставою для припинення виплат. Винятки становлять витрати на лікування, освіту, соціальні потреби, а також використання коштів, отриманих від благодійних організацій. Банківські вклади понад 100 000 грн. Наявність значних фінансових заощаджень у вигляді депозитів також може стати причиною втрати права на допомогу. Це розцінюється як фінансова спроможність, яка виключає потребу у державній підтримці.

Можливостей подати заявку на отримання виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня стало більше. Звернутися можна:

через портал "Дія" або однойменний мобільний застосунок — для первинного оформлення допомоги;

або однойменний мобільний застосунок — для первинного оформлення допомоги; до сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ) ;

; у ЦНАПи (Центри надання адміністративних послуг) ;

; до виконавчих органів місцевого самоврядування — сільських, селищних або міських рад;

— сільських, селищних або міських рад; надіслати заяву поштою до відповідного підрозділу ПФУ.

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