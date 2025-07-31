Выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 августа будут прекращены органами социальной защиты по ряду причин.

Государство продолжает выплачивать ежемесячную выплату для ВПЛ в Запорожье с 1 августа, эта поддержка остается одной из ключевых форм помощи украинцам, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

С 1 марта 2025 года всем, кто уже получал пособие на жительство, был автоматически продлен срок выплат еще на шесть месяцев. Для этого не нужно было подавать новое заявление – платеж продолжился без дополнительных обращений при условии соответствия установленным критериям. Суммы остаются неизменными:

2000 гривен для взрослых лиц;

для взрослых лиц; 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

При этом действует постоянный мониторинг соответствия получателя условиям программы. Если будет установлено, что человек, например: более 30 дней находился за границей, приобрел жилье или автомобиль, имеет повышенный доход, — выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 августа будут прекращены органами социальной защиты.

Основные причины, по которым переселенцы могут потерять деньги:

Длительное пребывание за границей без уважительных причин. Если лицо находится за пределами Украины более 30 дней подряд и не имеет подтвержденных документально уважительных обстоятельств (например, лечения, обучения, служебной командировки), выплата пособия прекращается. Факт длительного отсутствия может быть установлен на основании данных пограничной службы.

Если лицо находится за пределами Украины более 30 дней подряд и не имеет подтвержденных документально уважительных обстоятельств (например, лечения, обучения, служебной командировки), выплата пособия прекращается. Факт длительного отсутствия может быть установлен на основании данных пограничной службы. Покупка недвижимости на сумму более 100 000 гривен. Внутренне перемещенные лица, покупающие квартиру, дом или земельный участок стоимостью более 100 тысяч гривен, лишаются права на денежную помощь. Это правило не касается ситуаций, когда жилье предоставлено государством или органами местного самоуправления.

Внутренне перемещенные лица, покупающие квартиру, дом или земельный участок стоимостью более 100 тысяч гривен, лишаются права на денежную помощь. Это правило не касается ситуаций, когда жилье предоставлено государством или органами местного самоуправления. Покупка нового авто (в возрасте до 5 лет). Наличие нового автомобиля (не старше пяти лет) считается признаком платежеспособности, влияющим на право получать государственную поддержку. Исключение только те авто, которые были приобретены волонтерами или организациями для нужд Вооруженных Сил Украины.

Наличие нового автомобиля (не старше пяти лет) считается признаком платежеспособности, влияющим на право получать государственную поддержку. Исключение только те авто, которые были приобретены волонтерами или организациями для нужд Вооруженных Сил Украины. Собственное жилье в безопасном регионе. Переселенцы, имеющие в собственности жилье в регионах, где не ведутся активные боевые действия, могут лишиться помощи, если жилая площадь превышает 13,65 квадратного метра на одного человека. Это свидетельствует о наличии благоприятных условий для проживания без государственной поддержки.

Переселенцы, имеющие в собственности жилье в регионах, где не ведутся активные боевые действия, могут лишиться помощи, если жилая площадь превышает 13,65 квадратного метра на одного человека. Это свидетельствует о наличии благоприятных условий для проживания без государственной поддержки. Обмен валюты или покупка банковских металлов более чем на 100 000 грн. Финансовые операции на крупные суммы, в частности, покупка иностранной валюты или банковских металлов, являются основанием для прекращения выплат. Исключения составляют расходы на лечение, образование, социальные нужды, а также использование средств, полученных от благотворительных организаций.

Финансовые операции на крупные суммы, в частности, покупка иностранной валюты или банковских металлов, являются основанием для прекращения выплат. Исключения составляют расходы на лечение, образование, социальные нужды, а также использование средств, полученных от благотворительных организаций. Банковские вклады более 100000 грн. Наличие значительных финансовых сбережений в виде депозитов может стать причиной потери права на помощь. Это расценивается как финансовая способность, исключающая потребность в государственной поддержке.

Возможностей подать заявку на получение выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 августа стало больше. Обратиться можно:

через портал "Действие" или одноименное мобильное приложение - для первичного оформления помощи;

или одноименное мобильное приложение - для первичного оформления помощи; в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ;

; в ЦНАПы (Центры предоставления административных услуг) ;

; в исполнительные органы местного самоуправления - сельских, поселковых или городских советов;

- сельских, поселковых или городских советов; прислать заявление по почте в соответствующее подразделение ПФУ.

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