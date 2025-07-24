Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі запланована лише в один день.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються лише для тих, хто пройшов реєстрацію та відповідає критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Про відкриття нової реєстрації було оголошено в Телеграм-каналі фонду «Джерело Єдності».

Фонд «Джерело Єдності» відкрив реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для представників вразливих категорій населення. Зокрема, подати заявку можуть люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, а також малозабезпечені громадяни.

Отримати допомогу зможуть ті, хто вже зареєстрований у фонді, але не отримував гуманітарної підтримки впродовж травня, червня або липня.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі запланована на п’ятницю, 25 липня. Пункт видачі працюватиме з десятої до дванадцятої години за адресою: бульвар Вітчизняний, будинок п’ять, у Шевченківському районі.

Усіх, хто відповідає критеріям, просять заздалегідь перевірити свою реєстрацію у базі фонду та за можливості повідомити інших, хто також потребує підтримки.

Підкреслимо, організація «Джерело Єдності» — це благодійна організація, яка займається наданням допомоги цивільним мешканцям Запоріжжя, зокрема, постраждалим внаслідок бойових дій, вимушеним переселенцям та іншим вразливим верствам населення. Фонд був створений на базі волонтерської ініціативи та зосереджується на забезпеченні безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та гігієнічними наборами, а також іншій необхідній допомозі.

Метою організації є ефективне використання ресурсів для допомоги нужденним.

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