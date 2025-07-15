Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається українською благодійною організацією Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Цей напрям спрямований на комплексну підтримку жителів Запорізької області (крім міста Запоріжжя), які перебувають у складних життєвих обставинах та терміново потребують фахового втручання, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можуть мешканці громад, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень і які належать до категорій вразливого населення. Усі запити розглядаються індивідуально командою кейс-менеджерів, з урахуванням конкретної проблематики та можливих шляхів її вирішення.

У межах кейс-менеджменту передбачені такі види допомоги:

  • підтримка в оформленні особистих документів, документів на нерухомість, земельні ділянки та інші важливі юридичні папери
  • допомога з оформленням соціальних виплат, включно з допомогою для внутрішньо переміщених осіб, перерахунком пенсій, призначенням субсидій та іншими державними програмами підтримки
  • оформлення відповідних статусів — внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій, багатодітної сім’ї, пенсійного посвідчення тощо
  • грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі на захист — надається виключно у поєднанні з кейс-менеджментом як інструмент запобігання або зменшення кризової ситуації в житті особи чи родини

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Програмою можуть скористатися особи, які належать до таких категорій:

  • люди з інвалідністю I–II групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства
  • з тяжкими або хронічними захворюваннями
  • одинокі люди похилого віку (від 55 років), що не мають підтримки з боку родичів
  • одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей
  • багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей
  • вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років

До додаткових категорій вразливості належать також:

  • малозабезпечені родини
  • українці чи сім’ї без стабільного джерела доходу
  • постраждалі від насильства
  • особи, які втратили житло через бойові дії
  • бездомні
  • сім’ї зниклих безвісти
  • українці, що потребують соціальних послуг, але не мають доступу до них

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