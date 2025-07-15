Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається українською благодійною організацією Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.
Цей напрям спрямований на комплексну підтримку жителів Запорізької області (крім міста Запоріжжя), які перебувають у складних життєвих обставинах та терміново потребують фахового втручання, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації.
Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можуть мешканці громад, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень і які належать до категорій вразливого населення. Усі запити розглядаються індивідуально командою кейс-менеджерів, з урахуванням конкретної проблематики та можливих шляхів її вирішення.
У межах кейс-менеджменту передбачені такі види допомоги:
- підтримка в оформленні особистих документів, документів на нерухомість, земельні ділянки та інші важливі юридичні папери
- допомога з оформленням соціальних виплат, включно з допомогою для внутрішньо переміщених осіб, перерахунком пенсій, призначенням субсидій та іншими державними програмами підтримки
- оформлення відповідних статусів — внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій, багатодітної сім’ї, пенсійного посвідчення тощо
- грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі на захист — надається виключно у поєднанні з кейс-менеджментом як інструмент запобігання або зменшення кризової ситуації в житті особи чи родини
Програмою можуть скористатися особи, які належать до таких категорій:
- люди з інвалідністю I–II групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства
- з тяжкими або хронічними захворюваннями
- одинокі люди похилого віку (від 55 років), що не мають підтримки з боку родичів
- одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей
- багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей
- вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років
До додаткових категорій вразливості належать також:
- малозабезпечені родини
- українці чи сім’ї без стабільного джерела доходу
- постраждалі від насильства
- особи, які втратили житло через бойові дії
- бездомні
- сім’ї зниклих безвісти
- українці, що потребують соціальних послуг, але не мають доступу до них
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