Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можуть мешканці громад, у яких середньомісячний дохід відповідає певному рівню.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається українською благодійною організацією Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Цей напрям спрямований на комплексну підтримку жителів Запорізької області (крім міста Запоріжжя), які перебувають у складних життєвих обставинах та терміново потребують фахового втручання, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можуть мешканці громад, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень і які належать до категорій вразливого населення. Усі запити розглядаються індивідуально командою кейс-менеджерів, з урахуванням конкретної проблематики та можливих шляхів її вирішення.

У межах кейс-менеджменту передбачені такі види допомоги:

підтримка в оформленні особистих документів, документів на нерухомість, земельні ділянки та інші важливі юридичні папери

допомога з оформленням соціальних виплат, включно з допомогою для внутрішньо переміщених осіб, перерахунком пенсій, призначенням субсидій та іншими державними програмами підтримки

оформлення відповідних статусів — внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій, багатодітної сім’ї, пенсійного посвідчення тощо

грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі на захист — надається виключно у поєднанні з кейс-менеджментом як інструмент запобігання або зменшення кризової ситуації в житті особи чи родини

Програмою можуть скористатися особи, які належать до таких категорій:

люди з інвалідністю I–II групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства

з тяжкими або хронічними захворюваннями

одинокі люди похилого віку (від 55 років), що не мають підтримки з боку родичів

одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей

багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей

вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років

До додаткових категорій вразливості належать також:

малозабезпечені родини

українці чи сім’ї без стабільного джерела доходу

постраждалі від насильства

особи, які втратили житло через бойові дії

бездомні

сім’ї зниклих безвісти

українці, що потребують соціальних послуг, але не мають доступу до них

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