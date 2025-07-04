Право на грошову допомогу у Запоріжжі для пенсіонерів та інших категорій населення мають громадяни, які були змушені покинути свої домівки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається від ООН, громадянам доступна можливість реєстрації на виплати на тримісячний період, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

Право на грошову допомогу у Запоріжжі для пенсіонерів та інших категорій населення мають громадяни, які були змушені покинути свої домівки через війну, зокрема:

внутрішні переселенці, які перемістилися понад шість місяців тому і не брали участі в програмах допомоги інших організацій протягом останніх трьох місяців;

ВПО, які повернулися з інших регіонів України за останні шість місяців і не отримували фінансову підтримку від подібних організацій упродовж трьох останніх місяців;

біженці, які після вимушеного виїзду повернулися в Україну та не отримували допомоги протягом останніх трьох місяців.

Водночас грошова допомога у Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразривих категорій населення може бути надана і громадянам, які не відповідають усім вказаним вимогам, але перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема якщо:

сімейний дохід не перевищує 5400 гривень на одного члена домогосподарства;

сім’я неповна, де є діти віком до 18 років або особи віком від 55 років;

громадяни віком від 55 років самостійно виховують неповнолітніх дітей;

у родині є люди з тяжкими захворюваннями або з інвалідністю.

Згідно з умовами програми, кожен заявник із низьким рівнем доходу може отримати фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень. Виплата здійснюватиметься одноразовим траншем, що покриває тримісячний період — по 3600 гривень на людину щомісяця. Ця сума визначена на основі мінімального споживчого кошика.

Для участі у програмі необхідно попередньо заповнити спеціальну анкету. Після цього з вами зв’яжуться представники пункту збору даних від УВКБ ООН, щоб призначити дату та час індивідуального прийому. Прийом відбуватиметься за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Центральний, 19А.

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