Запланована роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області роздають лише кілька днів, тому всім бажаючим потрібно знати про дати роздачі, повідомляє Politeka.net.

Про роздачу оголосив благодійний фонд «Посмішка ЮА».

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про заплановану роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області, які надаються у межах гуманітарної підтримки Всесвітньої продовольчої програми від ООН. Видача гуманітарної допомоги відбудеться на території регіону до 27 червня 2025 року включно.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області зможуть отримати мешканці наступних громад:

Степненська громада, Запорізький район — села Наталівка, Степне, Шевченківське та Лежине.

Воздвижівська громада, Пологівський район — населені пункти Долинка, Верхня Терса, Воздвижівка та Добропілля.

Точну інформацію щодо адреси, часу та місця видачі допомоги мешканці можуть знайти у соціальних мережах своїх громад. Офіційні сторінки розміщені за посиланням.

Підкреслимо, благодійний фонд «Посмішка ЮА» — це українська благодійна організація, яка надає гуманітарну допомогу населенню, постраждалому внаслідок війни. Основна діяльність фонду спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), вразливих категорій населення, а також населених пунктів, що знаходяться поблизу зон бойових дій.

Він активно співпрацює з місцевою владою, міжнародними гуманітарними структурами та іншими неурядовими організаціями для забезпечення адресної та ефективної допомоги. Його місія — повернути людям відчуття гідності, безпеки та надії у складних умовах війни.

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