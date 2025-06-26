Планируемая раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области раздают всего несколько дней, поэтому всем желающим нужно знать о датах раздачи, сообщает Politeka.net.

О раздаче объявил благотворительный фонд «Посмішка ЮА».

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» сообщает о планируемой раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области, которые предоставляются в рамках гуманитарной поддержки Всемирной продовольственной программы от ООН. Выдача гуманитарной помощи состоится на территории региона до 27 июня 2025 включительно.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области смогут получить жители следующих общин:

Степненская община, Запорожский район - села Наталовка, Степное, Шевченковское и Лежине.

Воздвиженская община, Пологовский район - населенные пункты Долинка, Верхняя Терса, Воздвиженка и Доброполье.

Точную информацию по адресу, времени и месту выдачи помощи жители могут найти в социальных сетях своих общин. Официальные страницы размещены по ссылке.

Подчеркнем, благотворительный фонд «Посмішка ЮА» — это украинская благотворительная организация, оказывающая гуманитарную помощь населению, пострадавшему в результате войны. Основная деятельность фонда направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), уязвимых категорий населения, а также населенных пунктов, находящихся вблизи зон боевых действий.

Он активно сотрудничает с местными властями, международными гуманитарными структурами и другими неправительственными организациями для обеспечения адресной и эффективной помощи. Его миссия – вернуть людям чувство достоинства, безопасности и надежды в сложных условиях войны.

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