Кризовий центр, де допоможуть отримати гуманітарну допомогу пенсіонерам у Запорізькій області, знаходиться в Запоріжжі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається благодійною організацією Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Організація розповіла на своєму сайті про один з діючиї проєктів підтримки.

У прифронтових районах діє важливий гуманітарний проєкт під назвою ECHO — «Надання ефективного доступу до захисту та базових потреб для постраждалого від конфлікту населення». Його мета — допомогти людям, які через війну опинилися в складних життєвих обставинах та потребують підтримки.

Команда фахівців, задіяна у проєкті, готова надати комплексну допомогу. Зокрема, вони:

допомагають отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Запорізькій області: продукти, речі першої потреби, базову підтримку;

скеровують до безоплатних юристів та психологів для професійної консультації;

надають сприяння у відновленні втрачених документів;

підтримують у пошуках роботи або тимчасового житла;

сприяють подолання наслідки життєвих криз, спричинених війною.

Також діє спеціальний простір для дітей — “Простір, дружній до дитини” — де регулярно організовують освітні, розважальні та психосоціальні заходи. Це місце, де діти можуть відчути себе у безпеці, поспілкуватися, навчатися та просто побути дітьми попри обставини.

Отримати допомогу можуть ті, хто належить до наступних категорій:

одинокі матері чи батьки, а також опікуни, які можуть надати довідку згідно з чинним законодавством;

люди з інвалідністю І або ІІ групи, включно з інвалідами дитинства — за наявності довідки МСЕК;

самотні люди похилого віку від 60 років — за підтвердженням з ОСББ або від старости/голови громади про склад родини;

багатодітні сім’ї — за наявності відповідного посвідчення;

особи, які втратили житло внаслідок бойових дій — з документальним підтвердженням, таким як довідка або акт обстеження.

Як звернутися за підтримкою

Кризовий центр, де допоможуть отримати гуманітарну допомогу пенсіонерам у Запорізькій області, знаходиться за адресою: вулиця Фінальна, 1-А місто Запоріжжя.

Дитячий простір функціонує на проспекті Металургів. Записатись до участі в заходах для дітей можна через телеграм-канал.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Карітасу Австрії, які системно допомагають Україні пережити виклики воєнного часу.

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