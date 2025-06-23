Кризисный центр, где помогут получить гуманитарную помощь пенсионерам в Запорожской области, находится в Запорожье.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Организация рассказала на своем сайте об одном из действующих проектов поддержки.

В прифронтовых районах действует важный гуманитарный проект под названием ECHO – «Предоставление эффективного доступа к защите и базовым потребностям для пострадавшего от конфликта населения». Его цель — помочь людям, которые в результате оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке.

Команда специалистов, задействованная в проекте, готова оказать комплексную помощь.

помогают получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожской области: продукты, вещи первой необходимости, базовую поддержку;

направляют к безвозмездным юристам и психологам для профессиональной консультации;

оказывают содействие в восстановлении утраченных документов;

поддерживают в поисках работы или временного жилья;

способствуют преодолению последствий жизненных кризисов, вызванных войной.

Также действует специальное пространство для детей - "Пространство, дружественное к ребенку" - где регулярно организуют образовательные, развлекательные и психосоциальные мероприятия. Это место, где дети могут почувствовать себя в безопасности, пообщаться, учиться и просто побыть детьми, несмотря на обстоятельства.

Получить помощь могут те, кто принадлежит к следующим категориям:

одинокие матери или родители, а также опекуны, которые могут предоставить справку в соответствии с действующим законодательством;

люди с инвалидностью I или II группы, включая инвалидов детства — при наличии справки МСЭК;

одинокие пожилые люди от 60 лет — по подтверждению из ОСМД или от старосты/председателя общины о составе семьи;

многодетные семьи - при наличии соответствующего удостоверения;

лица, лишившиеся жилья в результате боевых действий — с документальным подтверждением, таким как справка или акт обследования.

Как обратиться за поддержкой

Кризисный центр, где поможет получить гуманитарную помощь пенсионерам в Запорожской области, находится по адресу: улица Финальная, 1-А город Запорожье.

Детское пространство работает на проспекте Металлургов. Записаться к участию в мероприятиях для детей можно через телеграмм-канал.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза и Каритаса Австрии , которые системно помогают Украине пережить вызовы военного времени.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: несколько категорий граждан могут рассчитывать на выплаты.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: перечень критериев, которым должны отвечать украинцы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: украинцам гарантирован ряд выплат, озвучены важные нюансы.