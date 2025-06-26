Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.net.
Подробиці розповіла організація на своєму сайті.
Триває реалізація гуманітарної допомоги пенсіонерам у Запорізькій області, метою якої є підтримка постраждалих від війни людей та родин. Ініціатива покликана допомогти тим, чиє житло було пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів, а також забезпечити базові потреби та створити умови для тимчасового працевлаштування.
Основні напрямки гуманітарної допомоги пенсіонерам у Запорізькій області в межах проєкту:
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Відновлення житла
Передбачені прості ремонти помешкань, які зазнали пошкоджень через бойові дії. Це дозволяє родинам повернутися до більш безпечних і придатних для життя умов.
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Комплекти для аварійного укриття
Люди, які проживають у прифронтових чи ризикованих зонах, можуть отримати базові набори для облаштування тимчасового укриття.
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Гігієнічна
Видаються індивідуальні гігієнічні набори з урахуванням статі, віку та особливих потреб — чоловічі, жіночі, дитячі комплекти, а також спеціальні набори для людей з інвалідністю.
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Грошова підтримка за тимчасову роботу
Проєкт відкриває можливості для тимчасового працевлаштування, за яке передбачена грошова винагорода. Це не лише допомога, а й шанс зберегти гідність через власну зайнятість у складний період.
Хто реалізує?
Ініціатива впроваджується благодійною організацією «Карітас України» у партнерстві з «Карітасом Запоріжжя». Реалізація стала можливою завдяки щедрій фінансовій підтримці народу Сполучених Штатів Америки.
Цей проєкт — не просто допомога. Це прояв солідарності, турботи та надії на відновлення гідного життя кожної постраждалої родини в умовах війни.
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