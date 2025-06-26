Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.net.

Подробиці розповіла організація на своєму сайті.

Триває реалізація гуманітарної допомоги пенсіонерам у Запорізькій області, метою якої є підтримка постраждалих від війни людей та родин. Ініціатива покликана допомогти тим, чиє житло було пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів, а також забезпечити базові потреби та створити умови для тимчасового працевлаштування.

Основні напрямки гуманітарної допомоги пенсіонерам у Запорізькій області в межах проєкту:

Відновлення житла

Передбачені прості ремонти помешкань, які зазнали пошкоджень через бойові дії. Це дозволяє родинам повернутися до більш безпечних і придатних для життя умов.

Комплекти для аварійного укриття

Люди, які проживають у прифронтових чи ризикованих зонах, можуть отримати базові набори для облаштування тимчасового укриття.

Гігієнічна

Видаються індивідуальні гігієнічні набори з урахуванням статі, віку та особливих потреб — чоловічі, жіночі, дитячі комплекти, а також спеціальні набори для людей з інвалідністю.

Грошова підтримка за тимчасову роботу

Проєкт відкриває можливості для тимчасового працевлаштування, за яке передбачена грошова винагорода. Це не лише допомога, а й шанс зберегти гідність через власну зайнятість у складний період.

Хто реалізує?

Ініціатива впроваджується благодійною організацією «Карітас України» у партнерстві з «Карітасом Запоріжжя». Реалізація стала можливою завдяки щедрій фінансовій підтримці народу Сполучених Штатів Америки.

Цей проєкт — не просто допомога. Це прояв солідарності, турботи та надії на відновлення гідного життя кожної постраждалої родини в умовах війни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: декілька категорій громадян можуть розраховувати на виплати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області: перелік критеріїв, якими мають відповідати українці.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Запоріжжі: українцям гарантовано низку виплат, озвучено важливі нюанси.