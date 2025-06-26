Основные направления гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области в рамках проекта включают несколько уровней поддержки.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается благотворительной организацией Каритас в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.net.

Подробности рассказала организация на своем сайте.

Идет реализация гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области, целью которой является поддержка пострадавших от войны людей и семей. Инициатива призвана помочь тем, чье жилье было повреждено в результате вражеских обстрелов, а также обеспечить базовые потребности и создать условия для временного трудоустройства.

Основные направления гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области в пределах проекта:

Восстановление жилья

Предусмотрены простые ремонты помещений, которые получили повреждения из-за боевых действий. Это позволяет семьям вернуться к более безопасным и пригодным для жизни условиям.

Комплекты аварийного укрытия

Люди, проживающие в прифронтовых или рискованных зонах, могут получить базовые наборы для обустройства временного укрытия.

Гигиеническая

Выдаются индивидуальные гигиенические наборы с учетом пола, возраста и особых потребностей – мужские, женские, детские комплекты, а также специальные наборы для людей с инвалидностью.

Денежная поддержка за временную работу

Проект открывает возможности для временного трудоустройства, за которое предусмотрено денежное вознаграждение. Это не только содействие, но и шанс сохранить достоинство из-за своей занятости в сложный период.

Кто реализует?

Инициатива внедряется благотворительной организацией «Каритас Украины» в партнерстве с «Каритасом Запорожья». Реализация стала возможной благодаря обильной финансовой поддержке народа Соединенных Штатов Америки.

Этот проект – не просто содействие. Это проявление солидарности, заботы и надежды на восстановление достойной жизни каждой семьи в условиях войны.

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