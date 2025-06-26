Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается благотворительной организацией Каритас в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.net.
Подробности рассказала организация на своем сайте.
Идет реализация гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области, целью которой является поддержка пострадавших от войны людей и семей. Инициатива призвана помочь тем, чье жилье было повреждено в результате вражеских обстрелов, а также обеспечить базовые потребности и создать условия для временного трудоустройства.
Основные направления гуманитарной помощи пенсионерам в Запорожской области в пределах проекта:
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Восстановление жилья
Предусмотрены простые ремонты помещений, которые получили повреждения из-за боевых действий. Это позволяет семьям вернуться к более безопасным и пригодным для жизни условиям.
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Комплекты аварийного укрытия
Люди, проживающие в прифронтовых или рискованных зонах, могут получить базовые наборы для обустройства временного укрытия.
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Гигиеническая
Выдаются индивидуальные гигиенические наборы с учетом пола, возраста и особых потребностей – мужские, женские, детские комплекты, а также специальные наборы для людей с инвалидностью.
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Денежная поддержка за временную работу
Проект открывает возможности для временного трудоустройства, за которое предусмотрено денежное вознаграждение. Это не только содействие, но и шанс сохранить достоинство из-за своей занятости в сложный период.
Кто реализует?
Инициатива внедряется благотворительной организацией «Каритас Украины» в партнерстве с «Каритасом Запорожья». Реализация стала возможной благодаря обильной финансовой поддержке народа Соединенных Штатов Америки.
Этот проект – не просто содействие. Это проявление солидарности, заботы и надежды на восстановление достойной жизни каждой семьи в условиях войны.
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