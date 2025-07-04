Право на денежную помощь в Запорожье для пенсионеров и других категорий населения имеют граждане, вынужденные покинуть свои дома.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется от ООН, гражданам доступна возможность регистрации на выплаты на трехмесячный период, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.

Право на денежную помощь в Запорожье для пенсионеров и других категорий населения имеют граждане , которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

внутренние переселенцы, переместившиеся более шести месяцев назад и не участвовавшие в программах помощи других организаций в течение последних трех месяцев;

ВПЛ, которые вернулись из других регионов Украины за последние шесть месяцев и не получали финансовую поддержку от подобных организаций в течение трех последних месяцев;

беженцы, которые после вынужденного выезда вернулись в Украину и не получали помощи за последние три месяца.

В то же время, денежная помощь в Запорожье для пенсионеров и других взрывных категорий населения может быть предоставлена ​​и гражданам, которые не отвечают всем указанным требованиям, но находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, если:

семейный доход не превышает 5400 гривен на одного члена домохозяйства;

семья неполная, где есть дети до 18 лет или лица в возрасте от 55 лет;

граждане от 55 лет самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть люди с тяжелыми заболеваниями или с инвалидностью.

Согласно условиям программы каждый заявитель с низким уровнем дохода может получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен. Выплата будет производиться одноразовым траншем, покрывающим трехмесячный период — по 3600 гривен на человека ежемесячно. Эта сумма определена на основе минимальной потребительской корзины.

Для участия в программе необходимо предварительно заполнить специальную анкету. После этого с вами свяжутся представители пункта сбора данных УВКБ ООН, чтобы назначить дату и время индивидуального приема. Прием будет проходить по адресу: город Запорожье, бульвар Центральный, 19А.

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