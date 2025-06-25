Сума грошей на догляд за пенсіонером в Запоріжжі розраховується індивідуально.

Діє державна програма грошової підтримки, зокрема українці можуть отримати гроші на догляд за пенсіонером в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну №859.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859, щомісячні виплати можуть отримати громадяни, які проживають разом з особами похилого віку, мають з ними родинні зв’язки та здійснюють постійний догляд. Обов’язковою умовою є наявність медичного підтвердження стану здоров’я людини, яка потребує догляду, а також факт спільного проживання і ведення господарства.

Хто може отримати гроші на догляд за пенсіонером в Запоріжжі:

особи, які мають родинний зв’язок із пенсіонером;

проживають разом із ним;

мають довідку з медичного закладу про потребу в підтримці.

Що потрібно для оформлення:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

медичний висновок щодо стану здоров’я;

заяви від обох сторін;

довідки щодо доходи членів сім’ї;

інші документи, визначені соціальними службами.

Сума грошей на догляд за пенсіонером в Запоріжжі розраховується індивідуально. Вона визначається як різниця між встановленим прожитковим мінімумом (на 2025 рік це 2 920 гривень) та середнім доходом на одного члена сім’ї. Таким чином, чим нижчий сукупний дохід домогосподарства, тим вищою буде виплата.

Це важливий крок у напрямку соціального захисту родин, які турбуються про своїх рідних похилого віку та водночас самі потребують матеріальної допомоги. Програма дозволяє родинам, що піклуються про літніх родичів, отримати заслужену фінансову підтримку від держави, водночас сприяючи турботі про гідне життя людей похилого віку в домашніх умовах.

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