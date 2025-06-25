Сумма денег по уходу за пенсионером в Запорожье рассчитывается индивидуально.

Действует государственная программа денежной поддержки, в частности, украинцы могут получить деньги по уходу за пенсионером в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина №859.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №859 ежемесячные выплаты могут получить граждане, проживающие вместе с пожилыми лицами, имеющие с ними родственные связи и осуществляющие постоянная забота. Обязательным условием является наличие медицинского подтверждения состояния здоровья человека, нуждающегося в уходе, а также факт совместного проживания и ведения хозяйства.

Кто может получить деньги по уходу за пенсионером в Запорожье:

лица, имеющие родственную связь с пенсионером;

проживают вместе с ним;

имеют справку из медицинского учреждения о необходимости поддержки.

Что нужно для оформления:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

медицинское заключение о состоянии здоровья;

заявления от обеих сторон;

справки о доходах членов семьи;

другие документы, определенные социальными службами.

Сумма денег по уходу за пенсионером в Запорожье рассчитывается индивидуально. Она определяется как разница между установленным прожиточным минимумом (на 2025 год это 2920 гривен) и средним доходом на одного члена семьи. Таким образом, чем ниже совокупный доход домохозяйства, тем выше будет выплата.

Это важный шаг в направлении социальной защиты семей, которые беспокоятся о своих родных преклонных лет и одновременно сами нуждаются в материальной помощи. Программа позволяет семьям, заботящимся о пожилых родственниках, получить заслуженную финансовую поддержку от государства, одновременно способствуя заботе о достойной жизни пожилых людей в домашних условиях.

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