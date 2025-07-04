Виплати для ВПО в Запорізькій області та інших регіонах можуть припинити із наступного місяця.

Виплати для ВПО в Запорізькій області можуть бути припинены через посилений контроль за перебуванням внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про ці зміни.

Відтепер держава щомісяця перевірятиме, чи не перевищили переселенці 90-денний термін безперервного перебування за межами України. У разі порушення цього терміну без поважної причини, статус переселенця буде анульовано. Проте після повернення в Україну особа зможе подати заяву на його поновлення та отримувати виплати для ВПО в Запорізькій області та інших регіонах.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №376 від 4 квітня 2025 року. Документом визначено, що винятками можуть бути лише ситуації, які підтверджені офіційними документами. До таких причин належать:

службові відрядження або стажування;

тривале лікування або проходження реабілітації;

оздоровлення дітей;

догляд за хворою дитиною;

перебування у медичних закладах, судових чи правоохоронних органах;

смерть близьких родичів.

Усіх осіб, яких стосуватиметься перевірка, інформуватимуть не пізніше ніж за два календарних дні — телефоном або іншим способом зв’язку. Якщо людина не зможе бути вдома у цей час, про це потрібно завчасно попередити органи соцзахисту. У такому випадку перевірку перенесуть на два тижні.

Якщо ж представники не отримають пояснень, буде складено акт про відсутність, і людину зобов’яжуть з’явитися в управління соцзахисту протягом 14 днів. Якщо цього не станеться — виплати для ВПО в Запорізькій області та інших регіонах припинять із наступного місяця.

Водночас із липня в Україні оновлюють і загальні правила для ВПО. Заплановано модернізувати процедуру реєстрації, оптимізувати взаємодію з державними структурами, а також удосконалити цифрові сервіси.

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