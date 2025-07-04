Выплаты для ВПЛ в Запорожской области и других регионах могут прекратить со следующего месяца.

Выплаты для ВПЛ в Запорожской области могут быть прекращены из-за усиленного контроля за пребыванием внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об этих изменениях.

Теперь государство будет ежемесячно проверять, не превысили ли переселенцы 90-дневный срок непрерывного пребывания за пределами Украины. В случае нарушения этого срока без уважительной причины статус переселенца будет аннулирован. Однако, по возвращении в Украину, лицо сможет подать заявление на его возобновление и получать выплаты для ВПЛ в Запорожской области и других регионах.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №376 от 4 апреля 2025г. Документом определено, что исключениями могут быть только ситуации, подтвержденные официальными документами. К таким причинам относятся:

служебные командировки или стажировки;

длительное лечение или прохождение реабилитации;

оздоровление детей;

уход за больным ребенком;

нахождение в медицинских учреждениях, судебных или правоохранительных органах;

смерть близких родственников.

Всех лиц, которые будут касаться проверки, будут информировать не позднее двух календарных дней — телефоном или другим способом связи. Если человек не сможет быть дома в это время, об этом нужно заблаговременно предупредить органы соцзащиты.

Если представители не получат объяснений, будет составлен акт об отсутствии, и человека обяжут явиться в управление соцзащиты в течение 14 дней. Если этого не произойдет, выплаты для ВПЛ в Запорожской области и других регионах прекратят со следующего месяца.

В то же время с июля в Украине обновляются и общие правила для ВПЛ. Планируется модернизировать процедуру регистрации, оптимизировать взаимодействие с государственными структурами, а также усовершенствовать цифровые сервисы.

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