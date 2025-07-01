У деяких випадках виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня можуть скасувати.

Виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня надаються лише певним категоріям громадян, і в разі зміни обставин допомогу можуть припинити, повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли у Мінсоцполітики.

Хто отримає виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня

У березні цього року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження дії програми фінансової підтримки ВПО на шість місяців. Це означає, що частина переселенців отримуватиме її щонайменше до кінця літа.

Станом на липень 2025 року розміри щомісячної підтримки залишаються незмінними:

2 000 гривень на одну дорослу особу;

3 000 гривень – на кожну дитину або людину з інвалідністю.

У яких випадках виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня можуть скасувати

Надання грошової підтримки залежить від відповідності переселенця встановленим критеріям. Якщо під час перевірки з’ясується, що особа більше 30 днів перебувала за межами України або у неї змінився соціальний чи майновий статус, виплату можуть припинити. Уряд запровадив контроль, аби вона надходила саме тим, хто її дійсно потребує.

Що робити тим, хто ще не отримував допомоги

Родини, які раніше не зверталися по грошову допомогу, можуть подати заявку на її оформлення. Це можна зробити одночасно з реєстрацією статусу переселенця через державний застосунок «Дія». Під час подання заяви можна оформити фінансову підтримку одразу на всю сім’ю.

Як отримати допомогу, якщо сім’я не відповідає стандартним умовам

Якщо домогосподарство переселенців має офіційно високий дохід, депозити або додаткову нерухомість, проте все ж потребує допомоги, можна звернутися для підтвердження права на отримання виплат. Для цього слід надати додаткові документи до органів соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання.

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