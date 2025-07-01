В некоторых случаях выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля могут отменить.

Выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля предоставляются только определенным категориям граждан, и в случае изменения обстоятельств помощь могут прекратить, сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказали в Минсоцполитики .

Кто получит выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля

В марте этого года Кабинет Министров принял решение о продлении действия программы финансовой поддержки ВПЛ на шесть месяцев. Это означает, что часть переселенцев будет получать ее по меньшей мере до конца лета.

По состоянию на июль 2025 размеры ежемесячной поддержки остаются неизменными:

2 000 гривен на одного взрослого человека;

3 000 гривен – на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

В каких случаях выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля могут отменить

Предоставление денежной поддержки зависит от соответствия переселенца установленным критериям. Если во время проверки выяснится, что лицо более 30 дней находилось за пределами Украины или у него изменился социальный или имущественный статус, выплата может быть прекращена. Правительство ввело контроль, чтобы она поступала именно тем, кто в ней действительно нуждается.

Что делать тем, кто еще не получал пособия

Семья, ранее не обращавшиеся за денежной помощью, могут подать заявку на ее оформление. Это можно сделать одновременно с регистрацией статуса переселенца через государственное приложение «Действие» .

Как получить помощь, если семья не отвечает стандартным условиям

Если домохозяйство переселенцев имеет официально высокий доход, депозиты или дополнительную недвижимость, однако все же нуждается в помощи, можно обратиться за подтверждением права на получение выплат. Для этого следует предоставить дополнительные документы в органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Запорожье: как украинцам получить выплаты, раскрыты важные нюансы.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: украинцам обеспечат базовые нужды и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: осталось несколько дней для получения помощи.