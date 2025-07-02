Графіки відключення світла у Запорізькій області допоможуть заздалегідь спланувати свій день та уникнути непередбачуваних перебоїв у роботі побутової техніки.

АТ "Запоріжжяобленерго" повідомляє про графіки відключення світла у Запорізькій області, передає Politeka.

Згідно з ними, 4 липня 2025 року з 09:00 до 16:00 тимчасово не буде електропостачання у селі Лежине. Відключення торкнеться численних адрес на вулицях Залізнична, Козацька, Козача, Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Степова, Центральна та Шевченка. Причиною відключень є проведення ремонтних робіт з метою покращення якості та надійності електропостачання.

У цей же день, 4 липня, з 09:00 до 16:00, також будуть проводити ремонт в селі Долинське на вул. Центральній. Крім того, 3 липня 2025 року з 09:00 до 17:00 у місті Запоріжжя на вулиці Дослідна станція, 6б.

А також у смт Балабине на вулицях Виноградна, Вишнева, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова та провулку Тихий будуть проводитись профілактичні роботи та ремонт електрообладнання.

Також 4 липня у селі Світанок з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання на вулицях Українська і Сонячна через заплановані ремонтні роботи.

Місцевих мешканців Запорізької області просять врахувати ці тимчасові незручності, пов’язані з плановими знеструмленнями. Зокрема варто подбати про зарядку гаджетів та інші справи, що пов'язані з наявністю електропостачання.

Графіки відключення світла у Запорізькій області допоможуть заздалегідь спланувати свій день та уникнути непередбачуваних перебоїв у роботі побутової техніки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни