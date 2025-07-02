Графики отключения света в Запорожской области помогут заранее спланировать свой день и избежать непредвиденных перебоев в работе бытовой техники.

АО "Запорожьеоблэнерго" сообщает о графиках отключения света в Запорожской области, передает Politeka.

Согласно им, 4 июля 2025 с 09:00 до 16:00 временно не будет электроснабжения в селе Лежине. Отключение коснется многочисленных адресов на улицах Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная и Шевченко. Причиной отключений является проведение ремонтных работ для улучшения качества и надежности электроснабжения.

В этот же день, 4 июля, с 09:00 до 16:00 ремонт будут проводиться также в селе Долинское по ул. Центральная. Кроме того, 3 июля 2025 года с 09:00 до 17:00 в городе Запорожье по улице Опытная станция, 6б.

Также в селе Балабино профилактические работы и ремонт электрооборудования проведут на улицах Виноградная, Вишнева, Героев Сталинграда, Депутатская, Зализничная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавнева, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Ярова и Тихий переулок.

Также 4 июля в селе Рассвет с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение на улицах Украинская и Солнечная из-за запланированных ремонтных работ.

Местных жителей Запорожской области просят учесть эти временные неудобства, связанные с плановыми обесточиваниями. В частности, стоит позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, связанных с наличием электроснабжения.

Графики отключения света в Запорожской области помогут заранее спланировать свой день и избежать непредвиденных перебоев в работе бытовой техники. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание.

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