Місцеві мешканці мають бути готові до впровадження нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі, адже це внесе деякі зміни у пересування містом.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі вже почала тестуватися і незабаром запрацює на повну потужність, повідомляє Politeka.

Як розповіли у міській раді, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі стартувала приблизно чотири місяці тому, коли облцентр запровадив власну муніципальну транспортну картку під назвою “Січ”.

Цей крок дозволив значно спростити процес розрахунку і водночас налагодити більш точний облік пасажирів у транспорті. Спочатку цей інструмент тестувався серед пільгових категорій населення та студентів.

За цей час було видано 377 студентських та 98 пільгових карток, які дають змогу зручно і швидко розраховуватися в муніципальному транспорті. Такий формат особливо зручний для тих, хто часто користується автобусами чи тролейбусами, адже більше не потрібно шукати дрібні і чекати на решту.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі передбачає, що найближчим часом у місті запровадять ще більш універсальний інструмент — «Січ Загальна». Вона буде доступна всім жителям міста і матиме ширший функціонал. Мешканці зможуть купувати не лише разові поїздки, а й місячні проїзні квитки.

Зараз на базі комунального підприємства “Запоріжелектротранс” готують встановлення стаціонарних терміналів, які будуть автоматично видавати такі картки, тож отримати її можна буде без труднощів.

Окрім цього, зручності додає вже діюча функція у мобільному додатку EasyPay, де користувачі можуть поповнювати транспортні картки онлайн. Незабаром там з’явиться можливість отримати віртуальну картку з тим самим функціоналом.

Варто нагадати, що наразі у облцентрі студенти і школярі мають можливість пересуватися містом зі знижками.

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