Местные жители должны быть готовы к внедрению новой системы оплаты за проезд в Запорожье, поскольку это внесет некоторые изменения в передвижение по городу.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье уже начала тестироваться и в скором времени заработает на полную мощность, сообщает Politeka.

Как рассказали в городском совете, новая система оплаты за проезд в Запорожье стартовала примерно четыре месяца назад, когда облцентр ввел собственную муниципальную транспортную карточку под названием "Сич".

Этот шаг позволил значительно упростить процесс расчета и наладить более точный учет пассажиров в транспорте. Первоначально этот инструмент тестировался среди льготных категорий населения и студентов.

За это время было выдано 377 студенческих и 98 льготных карт, которые позволяют удобно и быстро рассчитываться в муниципальном транспорте. Такой формат особенно удобен для тех, кто часто пользуется автобусами или троллейбусами, ведь больше не нужно искать мелкие и ждать остальных.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье предусматривает, что в ближайшее время в городе будет внедрен еще более универсальный инструмент — «Сич Общая». Она будет доступна всем жителям города и будет иметь более широкий функционал. Жители смогут покупать не только разовые поездки, но и проездные месячные билеты.

Сейчас на базе коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" готовят установку стационарных терминалов, которые будут автоматически выдавать такие карточки, поэтому получить ее можно будет без труда.

Кроме того, удобства добавляет уже действующая функция в мобильном приложении EasyPay, где пользователи могут пополнять транспортные карты онлайн. В скором времени там появится возможность получить виртуальную карточку с тем же функционалом.

Стоит напомнить, что в облцентре студенты и школьники имеют возможность передвигаться по городу со скидками.

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