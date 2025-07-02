Головна залізнична компанія нашої країни розробила новий графік поїздів, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

З огляду на початок літнього сезону і масштабні ремонтні роботи на залізничних коліях Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей, «Укрзалізниця» повідомила про новий графік поїздів, повідомляє Politeka.

Як інформують у компанії, важливо ознайомитися з усіма нововведеннями, щоб поїздка пройшла без зайвих неприємностей.

Новий графік поїздів почав діяти з 27 червня, і він стосується кількох важливих напрямків. Наприклад, №7011, що курсує між Полтавою та Гребінкою, тепер відправляється о 15:10, а прибуває о 18:51. Нагадаємо, що раніше відправлення було на 20 хвилин раніше, а прибував пізніше.

Не менш суттєві корективи зачепили маршрути №125/126 та №129/130, які раніше прямували в Мукачево через звичні станції. Тепер вони рухатимуться трохи інакше, проходячи через Вінницю, Жмеринку, Хмельницький і Тернопіль, що значно полегшує пересування країною для пасажирів.

Щодо Харківщини, новий графік поїздів діє і тут. Від 27 червня №6330 між Огульцями та Люботином тепер виїжджає о 14:31 і опиняється на кінцевій о 15:01, що на півгодини раніше, ніж було раніше.

Так само коригування торкнулися №6656, що курсує між Берестином та Лозовою, з новим часом відправлення 13:37 і прибуттям о 15:50. Нововведення зачепили і Дніпропетровщину. У регіоні також від початку літа введено оновлений розклад для кількох приміських пасажирських складів.

Наприклад, №6104, що їде з Синельникового до Чаплиного, виїжджає о 05:02, замість попередніх 05:19, а до кінцевої приїжджає о 06:39. Подібні зміни відбулися і в №6148 на маршруті Чаплине — Межова, а також у №7202, який курсує між Кам'янським і Синельниковим.

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