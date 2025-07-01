У Черкасах незабаром з’явиться новий зручний графік поїздів, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів у Черкасах вже підтверджений офіційно і дозволить подорожувати на південь країни з комфортом та меншими пересадками, повідомляє Politeka.

Від 10 липня жителі міста зможуть скористатися новим рейсом Житомир — Одеса, який курсуватиме через наш обласний центр.

Інформацію про нововведення оприлюднила пресслужба Укрзалізниці. Як зазначено в повідомленні, новий графік поїздів у Черкасах передбачає зупинку №148/147 на черкаському вокзалі. Це означає, що місцеві отримають додаткову можливість швидко дістатися до таких міст, як Житомир, Фастів, Гребінка, Помічна, Вознесенськ і, звичайно ж, Одеса.

У складі даного рейсу передбачені купейні, плацкартні та вагони класу люкс. Тобто вибір буде на будь-який смак і гаманець. №148/147 вирушатиме через день. Із Житомира відправлення призначене на 13 годину 58 хвилин, а прибуття до кінцевої заплановане на шосту ранку наступного дня.

У зворотному напрямку він стартує о 19 годині 33 хвилини, а прибуває на кінцеву на наступний день о 12 годині 27 хвилин.

Зауважимо, що новий графік поїздів у Черкасах є частиною літніх змін від Укрзалізниці, які традиційно охоплюють популярні напрямки. Водночас перевізник вніс ще одне уточнення, яке стосується цінової політики.

Починаючи з 18 червня, у пасажирських складах дальнього сполучення подорожчала кава, чай та бутильована вода. Наприклад, за чай тепер доведеться віддати 20 гривень, хоча ще нещодавно його вартість складала всього 10. Аналогічно зросли ціни на воду та розчинну каву.

Як зазначили в компанії, причиною подорожчання стали зростаючі операційні витрати, пов’язані з логістикою та обслуговуванням пасажирів. Водночас у швидкісних Інтерсіті+ ціни на напої та гарячі обіди поки що залишаються незмінними.

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