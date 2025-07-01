В Черкассах в скором времени появится новый удобный график поездов, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Черкассах уже подтвержден официально и позволит путешествовать на юг страны с комфортом и пересадками, сообщает Politeka.

С 10 июля жители города смогут воспользоваться новым рейсом Житомир-Одесса, который будет курсировать через наш областной центр.

Информацию о нововведениях обнародовала прессслужба Укрзализныци. Как отмечается в сообщении, новый график поездов в Черкассах предусматривает остановку №148/147 на черкасском вокзале. Это означает, что местные получат дополнительную возможность быстро добраться до таких городов, как Житомир, Фастов, Гребенка, Помошная, Вознесенск и, конечно же, Одесса.

В составе данного рейса предусмотрены купейные, плацкартные и вагоны класса люкс. То есть выбор будет на любой вкус и кошелек. №148/147 будет отправляться через день. Из Житомира отправление назначено на 13 часов 58 минут, а прибытие в конечную запланировано на шесть утра следующего дня.

В обратном направлении он стартует в 19 часов 33 минуты, а прибывает на конечный на следующий день в 12 часов 27 минут.

Отметим, что новый график поездов в Черкассах является частью летних смен от Укрзализныци, традиционно охватывающих популярные направления. В то же время перевозчик внес еще одно уточнение, касающееся ценовой политики.

Начиная с 18 июня, в пассажирских составах дальнего сообщения подорожал кофе, чай и вода. К примеру, за чай теперь придется отдать 20 гривен, хотя еще недавно его стоимость составляла всего 10. Аналогично выросли цены на воду и кофе.

Как отметили в компании, причиной удорожания стали растущие операционные расходы, связанные с логистикой и обслуживанием пассажиров. В то же время, в скоростных Интерсити+ цены на напитки и горячие обеды пока остаются неизменными.

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