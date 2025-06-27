Новий графік поїздів у Черкасах поповнився маршрутом із Житомира до Одеси, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", пасажирський склад почне курсувати між двома містами з зупинкою в обласному центрі вже з 10 липня.

У складі нового маршруту передбачено проїзд через наше місто, а це означає, що новий графік поїздів у Черкасах дозволить мешканцям міста подорожувати в напрямку моря без пересадок. Згідно з інформацією пресслужби компанії, №148/147 курсуватиме через день.

З Житомира він рушатиме о 13:58 і прибуватиме до Одеси вранці наступного дня. У зворотному напрямку відправлення буде о 19:33, а прибуття до кінцевої станції заплановано на 12:27.

Новий графік поїздів у Черкасах передбачає, що цей маршрут проходитиме також через такі станції, як Гребінка, Фастів, Помічна і Вознесенськ. У складі №148/147 будуть вагони різного класу, від плацкартів до люксів. Це дає змогу пасажирам обирати комфорт відповідно до власних можливостей.

В залізничній компанії повідомили, що квитки, як і завжи, можна буде купити зручним для себе способом. Це робиться у кілька кліків на офіційному сайті чи в застосунку УЗ. Окрім цього, зберігається можливість купити квитки у касах вокзалів.

До слова, любителям подорожувати варто врахувати, що з 18 червня в "Укрзалізниці" підвищились ціни на напої в пасажирських складах далекого сполучення. Тепер склянка чаю коштуватиме не 10, а 20 гривень. Також зросте вартість кави, води та напоїв типу "3 в 1".

Це перше таке підвищення за останні шість років, і, як пояснили в компанії, нові ціни дозволять хоча б частково покрити зростаючі витрати на обслуговування.

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