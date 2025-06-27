В Черкассах местные жители могут пользоваться новым графиком поездов, чтобы сделать свои передвижения по стране более удобными.

Новый график поездов в Черкассах пополнился маршрутом из Житомира в Одессу, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", пассажирский состав начнет курсировать между двумя городами с остановкой в ​​областном центре уже с 10 июля.

В составе нового маршрута предусмотрен проезд через наш город, а это означает, что новый график поездов в Черкассах позволит горожанам путешествовать в направлении моря без пересадок. Согласно информации пресс-службы компании, №148/147 будет курсировать через день.

Из Житомира он будет двигаться в 13:58 и прибывать в Одессу утром на следующий день. В обратном направлении отправление будет в 19:33, а прибытие в конечную станцию ​​запланировано на 12:27.

Новый график поездов в Черкассах предусматривает, что этот маршрут будет проходить также через такие станции, как Гребенка, Фастов, Помошная и Вознесенск. В составе №148/147 будут вагоны разного класса, от плацкарт до люксов. Это позволяет пассажирам выбирать комфорт в соответствии с собственными возможностями.

В железнодорожной компании сообщили, что билеты, как и всегда, можно будет купить удобным для себя способом. Это делается в несколько кликов на официальном сайте или в приложении УЗ. Кроме того, сохраняется возможность купить билеты в кассах вокзалов.

К слову, любителям путешествовать следует учесть, что с 18 июня в "Укрзализныце" повысились цены на напитки в пассажирских составах дальнего сообщения. Теперь стакан чая будет стоить не 10, а 20 гривен. Также увеличится стоимость кофе, воды и напитков типа "3 в 1".

Это первое такое повышение за последние шесть лет и, как пояснили в компании, новые цены позволят хотя бы частично покрыть растущие затраты на обслуживание.

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