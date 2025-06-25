Місцевих мешканців попередили про тимчасові незручності, які триватимуть ще кілька днів через обмеження руху у Вінниці.

Із початку червня було введено обмеження руху у Вінниці, повідомляє Politeka.

Містяни, які щодня їздять центром, уже відчули, як непросто стало пересуватись. На одній з головних вулиць міста на початку місяця почалися дорожні роботи, тож деякі маршрути змінилися, а частина водіїв була змушена шукати об’їзди.

Все це створило додаткове навантаження на й без того жвавий трафік. Згідно з офіційною інформацією від міської ради, обмеження руху у Вінниці запровадили з 2 червня. Мова йде про часткове перекриття вулиці Соборної на ділянці між перехрестями з вулицями Театральна та Хлібна.

Ремонт триватиме до кінця місяця, до 30 числа включно. Працівники комунальних служб обіцяють повністю оновити дорожнє покриття, усунути пошкодження, а також привести до ладу трамвайні колії, які давно потребували уваги.

На час робіт обмеження руху у Вінниці змінює звичну логіку пересування не лише для приватного транспорту, а й для громадського. Зокрема, кілька тролейбусних маршрутів курсують в обхід.

Окрім цього, тролейбуси номер 3, 9, 13 і 15, у напрямку мікрорайону Урожай тепер їдуть через Київську, Нансена і знову виходять на Соборну. Водії легкових автомобілів мусять звертати на Магістратську, щоби об’їхати цю ділянку дороги.

За словами фахівців, саме на цій частині Соборної спостерігались деформації асфальту та просідання покриття. Це ускладнювало проїзд, особливо в дощові дні, а для трамваїв створювало додаткові ризики. Тому ремонт був лише питанням часу.

Наразі працівники не лише лагодять поверхню, а й модернізують частину інженерних конструкцій, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

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