Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області актуалізувало потребу в комплексних змінах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало хвилю обурення серед жителів села Буша, повідомляє Politeka.

Особливе невдоволення викликає нова вартість водопостачання, яка досягла рекордного рівня — 63,84 грн за кубометр. Для порівняння, у сусідньому Ямполі ціна удвічі нижча — трохи більше 30 гривень, що викликає сумніви щодо справедливості встановлених розцінок.

Мешканці скаржаться на відсутність детальних розрахунків і пояснень. Нові тарифи впроваджені без попередніх консультацій чи публічних обговорень.

Особливо гостро ситуацію відчувають ті, хто не має лічильників — вони змушені щомісяця сплачувати фіксовану суму в розмірі 230 гривень на одну особу. У той же час деякі домогосподарства, за словами селян, взагалі не платять або підключені до водогону незаконно, що посилює фінансовий тиск на сумлінних користувачів.

Комунальне підприємство "Буша" пояснює підвищення цін зростанням тарифів на електроенергію, зношеністю водомереж та витратами на усунення аварій. Із 321 абонента лише 169 мають індивідуальні лічильники, решта користується послугами за встановленими нормативами, що часто не відповідає реальному споживанню.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області актуалізувало потребу в комплексних змінах — модернізації інфраструктури, запровадженні прозорих методів обрахунку, а також розвитку альтернативних джерел енергії.

Місцева громада наполягає на необхідності діалогу з владою та врахування реального рівня доходів населення у сільській місцевості.

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