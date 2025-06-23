Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало волну возмущения жителей села Буша, сообщает Politeka.
Особое недовольство вызывает новая стоимость водоснабжения, достигшая рекордного уровня — 63,84 грн за кубометр. Для сравнения, в соседнем Ямполе цена вдвое ниже — чуть больше 30 гривен, что вызывает сомнения в справедливости установленных расценок.
Жители жалуются на отсутствие подробных расчетов и пояснений. Новые тарифы введены без предварительных консультаций или публичных обсуждений.
Особенно остро ситуацию ощущают те, у кого нет счетчиков — они вынуждены ежемесячно платить фиксированную сумму в размере 230 гривен на одного человека. В то же время некоторые домохозяйства, по словам крестьян, вообще не платят или подключены к водопроводу незаконно, что усиливает финансовое давление на добросовестных пользователей.
Коммунальное предприятие "Буша" объясняет повышение цен ростом тарифов на электроэнергию, износом водосетей и расходами на устранение аварий. Из 321 абонента только 169 имеют индивидуальные счетчики, остальные пользуются услугами по установленным нормативам, что часто не соответствует реальному потреблению.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области актуализировало потребность в комплексных изменениях — модернизации инфраструктуры, внедрении прозрачных методов учета, а также развитии альтернативных источников энергии.
Местная община настаивает на необходимости диалога с властью и учете реального уровня доходов населения в сельской местности.
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