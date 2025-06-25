Местных жителей предупредили о временных неудобствах, которые продлятся еще несколько дней из-за ограничения движения в Виннице.

С начала июня было введено ограничение движения в Виннице , сообщает Politeka.

Горожане, ежедневно ездящие по центру, уже почувствовали, как непросто стало передвигаться. На одной из главных улиц города в начале месяца начались дорожные работы, некоторые маршруты изменились, а часть водителей была вынуждена искать объезды.

Все это создало дополнительную нагрузку на и без того быстрый трафик. Согласно официальной информации от городского совета, ограничение движения в Виннице было введено со 2 июня. Речь идет о частичном перекрытии улицы Соборной на участке между перекрестками с улицами Театральная и Хлебная.

Ремонт будет продолжаться до конца месяца, до 30 числа включительно. Работники коммунальных служб обещают полностью обновить дорожное покрытие, устранить повреждения, а также привести в порядок давно нуждающиеся внимания трамвайные пути.

На время работ ограничение движения в Виннице меняет привычную логику передвижения не только для частного транспорта, но и общественного. В частности, несколько троллейбусных маршрутов курсируют в обход.

Кроме этого, троллейбусы номер 3, 9, 13 и 15 в направлении микрорайона Урожай теперь едут через Киевскую, Нансена и снова выходят на Соборную. Водители легковых автомобилей должны обращать на Магистратскую, чтобы объехать этот участок дороги.

По словам специалистов, именно в этой части Соборной наблюдались деформации асфальта и проседание покрытия. Это усложняло проезд, особенно в дождливые дни, а для трамваев создавало дополнительные риски. Поэтому ремонт был только вопросом времени.

Сейчас работники не только чинят поверхность, но и модернизируют часть инженерных конструкций, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

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