Главная железнодорожная компания нашей страны разработала новый график поездов, потому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Учитывая начало летнего сезона и масштабные ремонтные работы на железнодорожных путях Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей, «Укрзализныця» сообщила новый график поездов , сообщает Politeka.

Как информируют в компании, важно ознакомиться со всеми новшествами, чтобы поездка прошла без лишних неприятностей.

Новый график поездов начал действовать с 27 июня и касается нескольких важных направлений. К примеру, №7011, курсирующий между Полтавой и Гребенкой, теперь отправляется в 15:10, а прибывает в 18:51. Напомним, что ранее отправление было на 20 минут раньше, а прибывало позже.

Не менее существенные коррективы затронули маршруты №125/126 и №129/130, которые следовали в Мукачево через привычные станции. Теперь они будут двигаться несколько иначе, проходя через Винницу, Жмеринку, Хмельницкий и Тернополь, что значительно облегчает передвижение по стране пассажиров.

Относительно Харьковщины новый график поездов действует и здесь. С 27 июня №6330 между Огульцами и Люботином теперь выезжает в 14:31 и оказывается на конечной в 15:01, что на полчаса раньше, чем было раньше.

Также корректировки коснулись №6656, курсирующего между Берестином и Лозовой, с новым временем отправления 13:37 и прибытием в 15:50. Нововведения затронули и Днепропетровщину. В регионе также с начала лета введено обновленное расписание для нескольких пригородных пассажирских составов.

Например, №6104, едущий из Синельникова в Чаплино, выезжает в 05:02, вместо предыдущих 05:19, а в конечную приезжает в 06:39. Подобные изменения произошли и в №6148 на маршруте Чаплино — Межева, а также в №7202, курсирующем между Каменским и Синельниковым.

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