Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області видають у вигляді хлібу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області надає благодійний фонд "Посмішка ЮА", проте ли ше в деяких громадах, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба фонду на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Щоранку команда благодійного фонду «Посмішка ЮА» розпочинає свій день із надзвичайно важливої справи — доставки свіжоспеченого хліба мешканцям прифронтових громад Запорізької області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області передають до населених пунктів Пологівського та Василівського районів. Серед них — громади Воздвижівська, Гуляйпільська, Малинівська, Малотокмачанська, Оріхівська, Преображенська, Василівська та Степногірська. Для багатьох місцевих мешканців ця допомога є життєво необхідною, особливо зважаючи на обмежений доступ до продуктів у зоні бойових дій.

Програма роздачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Для тих, хто хоче дізнатися більше про графік і місце видачі хліба, а також про перелік документів, необхідних для отримання допомоги, варто звертатися до офіційних сторінок громад у соціальних мережах або на їхніх вебсайтах:

Підкреслимо, що "Посмішка ЮА" працює з 2013 року для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах та об’єднує тих, хто хоче їм допомогти. Він був створений в Запоріжжі, і наразі реалізує роботу в 18 областях України. Діяльність фонду формується на відповідь потребам та викликам, з якими стикаються дорослі та діти в сферах загального захисту.

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