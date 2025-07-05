Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области выдают в виде хлеба.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области предоставляет благотворительный фонд "Посмішка ЮА", однако только в некоторых общинах, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-служба фонда на своей официальной странице в Фейсбуке.

Каждое утро команда благотворительного фонда "Посмішка ЮА" начинает свой день по чрезвычайно важному делу — доставке свежеиспеченного хлеба жителям прифронтовых общин Запорожской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области передают в населенные пункты Пологовского и Васильевского районов. Среди них — общины Воздвиженская, Гуляйпольская, Малиновская, Малотокмачанская, Ореховская, Преображенская, Васильевская и Степногорская. Для многих местных жителей эта помощь жизненно необходима, особенно ввиду ограниченного доступа к продуктам в зоне боевых действий.

Программа раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН. Для тех, кто хочет узнать больше о графике и месте выдачи хлеба, а также о перечне документов, необходимых для получения помощи, следует обращаться к официальным страницам общин в социальных сетях или на их вебсайтах:

Подчеркнем, что "Посмішка ЮА" работает с 2013 года для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и объединяющих тех, кто хочет им помочь. Он был создан в Запорожье, и сейчас реализует работу в 18 областях Украины. Деятельность фонда формируется в ответ на потребности и вызовы, с которыми сталкиваются взрослые и дети в сферах общей защиты.

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