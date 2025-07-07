Розмір грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення становить 2 220 гривень на кожного члена сім’ї.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі виплачується для українців від Управління Верховного комісара ООН, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в рамках підтримки від ООН, проте тим, хто має статус ВПО. Програма орієнтована насамперед на осіб, які змушені були залишити своє постійне місце проживання через бойові дії і нині перебувають у статусі ВПО.

Особливу увагу в межах програми приділено літнім людям. Пріоритет у наданні допомоги надається пенсіонерам, чий розмір щомісячної пенсії становить менше ніж 3 000 гривень.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можуть переміщені особи з усієї території України. Проте в першу чергу розглядатимуться заяви від жителів таких регіонів, які зазнали значного руйнування.

Розмір допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім’ї. Виплата здійснюється щомісячно протягом трьох місяців поспіль. Таким чином, родина може отримати стабільну фінансову підтримку для покриття базових потреб у період адаптації до нових умов життя.

Ще одна важлива ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України. Всесвітня продовольча програма ООН спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, дані яких уже внесені до офіційної бази даних Мінсоцполітики.

Пріоритет надається родинам, які були змушені залишити домівки у прифронтових районах або повернулися до звільнених територій. Це домогосподарства, що перебувають у складних життєвих обставинах і мають обмежений доступ до стабільного доходу. У складний час навіть невелика фінансова підтримка може значно полегшити життя родини, допомогти впоратися з витратами на харчування, житло чи ліки.

Розмір фінансової допомоги в межах цієї програми також становить 2 220 гривень на кожного члена родини. Виплати здійснюються щомісяця, протягом трьох місяців. Водночас встановлено обмеження — допомога надається не більше ніж для трьох осіб із одного домогосподарства.

Як скористатися

Для участі в будь-якій із цих програм важливо відповідати критеріям і, за необхідності, подати заявку через офіційні канали. Учасників закликають звертатися до місцевих центрів соціального захисту населення, гуманітарних штабів, волонтерських організацій або безпосередньо до представництв міжнародних гуманітарних місій в Україні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: до чого доведеться звикати мешканцям.

Також Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня: названо випадки, коли допомогу не надаватимуть.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: залишилось декілька днів для отримання допомоги.